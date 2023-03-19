Bunlar da ilginizi çekebilir

54. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Kappel, ceza sahası içerisindeki Thuram’a ortaladı. Bu oyuncunun kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, Schwechlen’in müdahalesi ile yerde kalırken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada ceza sahası içinde Berkay’ın pasında, Hasan Kılıç’ın ceza yayı üzerinde yaptığı sert vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı gitti.

28. dakikada Hasan Kılıç’ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.