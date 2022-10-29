Goller: İsmail Köybaşı (dk. 15 ve dk. 58), Kenneth Mamah (dk. 22), Marko Kvasina (dk. 69), Ajdin Hasic (dk. 83) (Göztepe)

Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli’yi sardı

Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli’yi sardı

39. dakikada Denizlispor ceza sahası için yaşanan pozisyonda Marko Mihojevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin’in ortasında kale önünde topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta golü buldu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan A. Denizlispor, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

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