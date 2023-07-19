Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, bir aydır tesislerde sürdürdükleri hazırlıklarda, özellikle genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Oyuncularımın istek ve çalışmasından genel olarak memnunum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor. Kurban Bayramı’ndaki 3 günlük izin haricindeki tüm zamanını Haluk Ulusoy Tesislerinde kampta geçiren Yeşil Siyahlılar, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Transfer yasağı dolayısıyla alt yapıdaki gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla yola devam edeceklerini kaydeden teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Göreve geldiğimiz günden itibaren alt yapımızdaki yetenekli oyunculara yönelik çalışmalar yapmaya başladık. Geçen sezonun son maçlarında hep bu çocuklarımıza görev verdik. Transfer yasağı dolayısıyla kadromuzun gençlerden oluşacağını bilerek aylardır planımızı buna göre yapıyoruz. Sezona en erken başlayan takımız. Bir aydır tesislerimizde kamptayız. Günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar oyuncularımızın fizik gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar ağırlıktaydı. Bundan sonra teknik taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Tüm futbolcularımın istek ve çalışmasından memnunum. Hepsi elinden geleni yapıyor" dedi.

Ligin başlamasına 40 günlük bir süre kaldığını kaydeden Ertuğrul, "Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve eksiklerimizi minimuma indirmek istiyoruz. Cuma günü ilk hazırlık maçımızda Kocaelispor ile karşılaşacağız. Bu maç bizim için yaptığımız çalışmaların bizi nereye getirdiğini ve eksiklerimizi görmek açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.