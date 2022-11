Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor’un tecrübeli futbolcuları, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Denizlispor, Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcuları Gökhan Süzen ile Emre Sağlık, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Ligde puanlar almak istediklerini belirten başarılı oyuncular, seri yakalayıp üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Gökhan Süzen: "Motivasyonumuz üst seviyede, bundan sonra alınabilecek her puan çok önemli"

Tuzlaspor maçında aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Gökhan Süzen, "Hedefimiz çok acık ortada. Şu an bulunduğumuz durumdan bir an önce çıkmaya çalışacağız. Bizim adımıza biraz geç oldu ama önceki haftalarda çok büyük şansızlıklar yaşadık. Tamamıyla şansızlıklara bağlamamak lazım. Çok fazla sakat oyuncumuz var. Sürekli kaybettiğimiz dönemde öz güven düşüklüğü yaşadık ama bu aldığımız galibiyetle birlikte bu sorunu aştığımızı düşünüyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Çok diri futbol oynamasını bilen bir rakiple maç yapacağız. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz ve her hafta üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Motivasyonumuz üst seviyede, bundan sonra alınabilecek her puan çok önemli. Mağlup olmamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Umarım güzel bir oyunla iyi bir puan alırız. Bundan sonra mağlup olmadan seriler yakalayıp, bu durumdan kurtuluruz" dedi.

Emre Sağlık: "Aldığımız galibiyet moral ve öz güven açısından çok iyi oldu"

Keçiörengücü ile oynanacak maçta fazla puan almaya odaklanacaklarını belirten futbolcu Emre Sağlık ise, "Aldığımız galibiyet moral ve öz güven açısından çok iyi oldu. Bu galibiyet bizi ayakta tuttu. Hafta sonu çok zorlu bir maç oynayacağız. Hocalarımızla birlikte maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki maçta olabildiğince puan alıp devre arasına rahat bir şekilde girmeyi düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki maçta galibiyet almayı başarırız" diye konuştu.