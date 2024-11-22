1 kazandı.

TFF 3. Lig 4. Grupta oynadığı 11 karşılaşmada elde ettiği 1 galibiyet, 4 beraber ve 6 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 14’üncü sırada yer alan Denizlispor, hafta sonu deplasmanda 10 puanla 11. sırada yer alan Edirnespor ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor Profesyonel Futbol Takımı, ligin 12. haftasında oynayacağı Edirnespor maçı hazırlıklarına, kendi tesislerinde Denizlispor U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Maç sonucu A Takımının 2 – 1’lik üstünlüğüyle sona erdi.