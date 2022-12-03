Goller: Laura (dk. 25 ve dk. 36), Ali Ülgen (dk. 61), Harris (dk. 68) Ahmet Sağat (dk. 90+2) (Samsunspor)

36. dakikada Tanque, seri çalımlar sonrası pasını Laura’ya ulaştırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Laura kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde Samsunspor’un sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.

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