19. dakikada Hakkı merkezden geliştirdiği atakta, orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan A. Denizlispor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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