Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Antalya deplasmanında karşılaştığı rakibi 07 Gazispor’u 0-3 net bir skorla yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Bu sezona Denizli’ye bir ilki yaşatarak ilk defa 2. Ligde yer alan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı hedefine adım adım gidiyor. Antalya deplasmanında karşılaştığı rakibi 07 Gazispor’u 25-21, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 gibi net bir mağlup eden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Sedat Zahran, “Öncelikle rakibinizin oyunu ve misafirperverliği için teşekkür ederim. Harika bir taraftar topluluğunun önünde seyir zevki yüksek maç seyrettirdiği için her iki takımı da kutlamak isterim. Son bir haftadır rakibimizi iyi analiz ettik. Maçlarını izledik . Ekip olarak yaptığımız analizlerimizi sporcularımıza özel olarak ilettik . Rakip takım sporcularının neler yaptığı ve neler yapabileceği üzerinde çeşitli senaryolar çıkarttık ve meyvesini de keyifli bir galibiyet ile aldık. Birinci sette oyun olarak rakibin ateşli başlayacağı ve taraftarını arkasına alacağını biliyorduk. En nihayetinde de öyle oldu. İlk olarak sete üstün başlayan rakibimizin önüne set çekmek için iyi servisler atarak oyunlarını bozarak başladık. Bugün buradan tekrardan sizlerin nezdinde tebriklerimi sunduğum genç takım pasörüm Saki Yenidede bugün ilk defa oyuna ilk 6 da başlayarak takımın beyni olarak sahaya çıktı. Pasörümüz henüz 19 yaşında olmasına karşın çok yeteneğine inandığım için maçtan çok onu kazanma derdindeyim. Maça tutuk başlaması beklendik bir reaksiyondu. Sonuç olarak maçın üstesinden geldi ve kötü başladığımız seti lehimize çevirmedeki baş aktör oldu” dedi.

Maçın da bir değerlendirmesini yapan Zahran, “İlk sette üstün oyunumuz 10. sayıdan sonra iyi servis iyi blok ve iyi savunma üçlemesiyle üstünlüğümüzle sonuçlandı. İkinci sette ise artık daha rahattık hem rüzgarı hem de oyunsal olarak üstünlüğü elimize almıştık. Üst üste yapmış olduğumuz bloklar ile hazırlanmış olduğumuz savunma sistem ve konsantrasyonu ile oyumu çözmek çok da zor olmadı Üçüncü sette ise çok iyi servis turları ile oyunu domine ettiğimiz süreçte büyük üstünlük sağladığımız takibimiz karşısında 15. Sayı sonrası genç sporcularımızı sahaya sürerek onları da profesyonel bir sürece dahil ettik. Genç sporcularım ise çıkan abileri ki bunların arasında Murat Tokgöz gibi büyük tecrübeli ismin yerine giren sporcular ayrı bir konsantrasyon ile oyunu bizler yönüne tamamlamamıza 25-21, 25-21, 25-19 gibi 3-0 net bir skorla kazanmamızı sağladı. Bizleri Denizli’den gelerek tribünden destekleyen ve ekran karşısında bizleri destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür eder galibiyetimizi onlara armağan ediyorum. Son olarak ise rakibimize kalan maçlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Önemli bir galibiyet alan oyuncularını kutlayan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı da “Hedefimize adım adım ilerliyoruz. Denizli’nin desteğini aldıkça çocuklarımız maçlarına daha rahat çıkacak ve kazanarak bize 1. Lig sevinci yaşatacaklar, buna eminim. Takımımızın desteklendikçe, maçlarımızda taraftar sayısı arttıkça daha iyi olacağına inancım tam” dedi.

İyi bir performans yakalayan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ise şunları söyledi:

“ Voleybol takımımızın performansı her geçen gün artıyor. Benim takıma inancım tam. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm teknik ekibi ve oyuncularımız tebrik ediyorum”