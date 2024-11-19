Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde ağırladığı Muğla Sağlık Spor’u 3-0 yenerek liderliğini perçinledi.

Voleybol 1. Lig hedefiyle yola çıkan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde ağırladığı Muğla Sağlık Spor’u hiç set vermeden 3 – 0 mağlup etti. Denizlispor Cavidil, maçı 25-20, 25-17 ve 25 -15 skorlarla maçı farklı kazanarak şampiyonluk yoluna devam etti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Denizlispor Cavidil, 1. Lig yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

Engelleri tek tek aşarak hedefe doğru ilerleyen oyuncular ve teknik ekibi tebrik eden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı As Başkanı Ali Atıcı, “Denizli’de bir ilk başaracağız ve hedefimiz olan 1 Lig’e gideceğiz ekip olarak çok iyi durumdayız. Oyuncularımızın morali çok yüksek, hepimiz inandık ve inandığımızı başaracağız. Tüm oyuncularımız, teknik ekibimizi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.