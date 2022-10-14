90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu’nun şutu filelere gitti. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Boluspor’a konuk olan A. Denizlispor, müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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