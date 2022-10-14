Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Boluspor’a konuk olan A. Denizlispor, müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Boluspor’a konuk olan A. Denizlispor, müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Landel’in sert şutu kalecide kaldı.
40. dakikada sol kanattan Ngandu’nun ortasında ceza sahası içinde Landel’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu’nun şutu filelere gitti. 2-0
90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Deniz Turgut xx, Cem Özbay xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Bülent Cevahir xx (Posmac dk. 90+1 ?), Tugay Kaçar xx, Gökhan Karadeniz xx (Burak Asan dk. 76 xx), Landel xx, Ngandu xxx (Arda Köksal dk. 76 xx), Bregu xx (Melih Okutan dk. 83 ?), Furkan Demir xx (Balde dk. 83 ?)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Eray Ataseven, Erdem Can Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş x, Muhammet Özkal x, Hakan Çinemre x, Oğuz Yılmaz xx, Leo xx, Emre Sağlık xx, Berkant Gündem xx (Bekir Turaç Böke dk. 81 ?), Okan Derici xx, Muhammed Gönülaçar x, Mustafa Çeçenoğlu xx, Ömer Şişmanoğlu xx
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Ahmet Tekin, Asım Hamzaçebi, Samet Emre Gündüz, Oğuzhan Sarı
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Landel (dk. 40), Ngandu (dk. 61), Balde (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Denizlispor), Ngandu (Boluspor)
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