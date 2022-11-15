Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, çocukların ara tatilde spor yapmasını amaçlayan ‘Şehrin Çocukları’ futbol turnuvasında mücadele eden sporcuları yalnız bırakmadı.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, çocukların ara tatilde spor yapmasını amaçlayan ‘Şehrin Çocukları’ futbol turnuvasında mücadele eden sporcuları yalnız bırakmadı.

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından destelenen ve Denizlispor tarafından düzenlenen ’Denizlispor Cup Turnuvası’ başladı. Çocukların ara tatilde birlikte spor yapmasını amaçlayan ve ’Şehrin Çocukları’ sloganıyla faaliyete geçirilen turnuvaya gelen genç sporcular, kıyasıya mücadele gösterdi. Ara tatili spor yaparak geçirme fırsatını bulan çocuklara ailelerde tribünde yerini alarak destekte bulundu.

Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, turnuvanın devam ettiği stada giderek çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Uz, Denizli ve ülkenin geleceği olan minik sporculara eğitim ve spor yaşamlarında başarılar diledi.