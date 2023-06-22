Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kulübü bulunduğu yerden çıkarıp layık olduğu yere taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, "Gerekirse kapı kapı dolaşacağız. Başta STK’ yer olmak üzere tüm kesimlerin desteğine ihtiyacımız var. Çıktığımız bu yoldan dönüş yok" dedi.

TFF 2.Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor’da hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısı ve yeni görev dağılımının ardından çalışmalar hızlandı. Denizlispor’un bu şehrin ortak ve en değerli markası olduğunu tekrarlayan kulüp başkanı Mehmet Uz, yeni sezon öncesi mali, idari ve sportif konularında çalışmalara devam ettiklerini söyledi. İlk defa 2. Ligde mücadele edeceklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mehmet Uz, "Düştüğümüz bu durumdan el ele gönül gönüle vererek çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Bu inancım sebebiyle her türlü olumsuzluğa rağmen yola devam kararı aldık. Haklı ve yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ve hep dikkate alıyoruz” dedi.

Şirketleşme çalışması sürüyor

Şirketleşmenin sürdüğünü belirten Uz, “Yönetimimize yeni arkadaşlarımızı dahil ederek güçlenecek ve şirketleşme çalışmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. İş dünyamızdan, iş insanlarımızdan Denizli için, Denizlispor için destek bekliyoruz. Yeni bir başlangıcın arifesindeyiz, ayağa kalkma zamanı. Denizli, her kesimin katkısı ve desteğiyle bunu rahatlıkla başarabilir. İnşallah bu kötü günleri geride bırakmanın sevincini de birlikte yaşayacağız" dedi.