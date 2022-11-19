Kamyonete çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı

Kamyonete çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı

90+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan’ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.

56. dakikada Erhan Kartal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0

39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor’u 2-0 mağlup etti.

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