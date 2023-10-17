Denizlispor’un, transfer yasağının kalkmasıyla TFF’dan alınan karar ile 15 yaş altı 57 futbolcuya lisans çıkarması takımı rahatlattı.

Transfer yasağı nedeniyle altyapıda bulunan futbolcularına lisans çıkartamayan ve bu nedenle Gelişim Ligleri’ne sadece 17 ve 19 yaş grubu ile katılan Denizlispor, TFF’den gelen kararla rahatladı. Denizlispor’un pilot takımı Parsspor’da bulunan 57 futbolcuya Denizlispor lisansı çıkartıldı. Bu nedenle yeşil-siyahlı kulübün U14, U15 ve U16 yaş gruplarında da gelişim ligine katılacağı açıklandı.

“Yetiştirdiğimiz 57 çocuğumuzu tekrar Denizlispor’a kazandırdık”

Süreci değerlendiren Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım, 15 yaş altı 57 futbolcuya lisans çıkarttıklarını, ayrıca 11 futbolcu için de müracaat ettiklerini belirterek, “Bu nedenle çok mutluyuz. Zamanında Denizlispor’umuzun transfer yasağı olduğu için çocuklarımızı almıştık. Orada yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz 57 çocuğumuzu tekrar Denizlispor’a kazandırdık. Tabii mutluyuz. Dolayısıyla Akademi Ligi’ne katılacağımız için de mutluyuz. Şu anda elimizde 57 lisans var. Bu çocukların hepsi özel ve değerli çocuklar. Akademi Ligi’nde oynayacaklar. Bunlardan bir kısmı önceden Denizlispor’daydı, oynayamıyorlardı. Biz de oynasınlar, maç tecrübesi yaşasınlar diye pilot takımımız olan Parsspor’a lisanslamıştık. Sonra orada oynattık. U14’te, U13’te, U12’te Denizli şampiyonu olduk. U14’te Türkiye üçüncüsü olduk. Şimdi bu çocuklarımızı Denizlispor’umuza kazandırdık” dedi.

“İftira atanlara kapak olsun”

Bu süreçte kendilerine çeşitli iftiralar atıldığına değinen Yıldırım, “Bu çocuklar Parsspor’da oynadığı zaman Denizlispor’un oyuncuları Parsspor’a peşkeş çekiliyor diye haber yapan, bu haberi yaptıran bu haberi sağda solda konuşan, iftira atan ahlaksız ve şerefsizlere kapak olsun diyorum. Çünkü bizim günahımıza girdiler. Bize iftira attılar. Şimdi sesleri çıkmıyor. Beni takip etmeye devam etsinler. İftira atmaya devam etsinler. Onlara bu lisanslar kapak olsun. Bu lisansları çıkartmasaydık Akademi Ligi’ne; 14, 15 ve 16 yaş gruplarında katılamayacaktık. Ama şimdi katılacağız. Dolayısıyla çocuklarımız daha üst seviyede maç yapacaklar. Daha iyi takımlarla maç yapacaklar. Bu şekilde kendilerini daha iyi geliştirecekler. Nasip olursa bu çocuklarımızdan daha çok A takımına oyuncu kazandıracağız. Çocuklarımızı yetiştirecek ve geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.