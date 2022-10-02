A. Denizlispor, 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Erzurum’da oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul’da Eyüpspor Tesislerinde yaparak tamamladı. Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman sonrası yeşil-siyahlı ekip, akşam uçakla İstanbul’dan Erzurum’a geçecek. Erzurumspor FK maçında, Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

İstanbul’da yaptığı son idman sonrası Erzurum’a geçecek olan A. Denizlispor’da, sakat 3 oyuncu forma giyemeyecek.

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