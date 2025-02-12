Denizli’de son günlerde etkinli olan aşırı soğukların ardından, bugün öğleden sonrada itibaren yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışı başladı.

Denizli’de son 15 gündür etkili olarak aşırı soğukların ardından, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı yüksek kesimlerdeki ilçelerden başladı. Bugün öğle saatlerinden sonra Denizli’nin yüksek rakıma sahip olan ilçelerinde kar yağışı yüzünü gösterdi. Denizli’nin Çal ve Buldan ilçelerinin yanı sıra de yüksek kesimlerde görülen kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.