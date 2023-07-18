Kayseri’ye atanan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’nın yenine bu göreve Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) tamamlanan adli ve idari ana kararnameyle, 20 ilin içinde yer alan Denizli’de 42’si adli, 13’ü idari yargı olmak üzere 55 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. HSK Birinci Dairesi, yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırmasının ardından kararnameyi, HSK’nin internet sitesinden yayımladı. 20 il, 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti. Denizli’de de Cumhuriyet başsavcısı ve Ağır Ceza mahkemeleri başkanları ile İdare Mahkemesi başkanlarında değişim yaşandı.

Denizli’de de 42’si adli, 13’ü idari yargı olmak üzere 55 hakim ve savcının görev yeri değişti. Atama kararına göre 25 Mayıs 2021 tarihinde Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burhan Bölükbaşı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine tayin edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ahmet Ataman atandı. Denizli hakimlerinden İlknur Öz ile Kadir Yıldız ise Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi.