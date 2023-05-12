Denizlililerin 15 Mayıs 1919’da düşmana “dur” demek için başlattığı Milli Mücadele Yürüyüşü 104 yıl aradan sonra yeniden yaşatılacak.

Denizlililer, 15 Mayıs 1909’da kentin unutulmaz destanının yazıldığı Milli Mücadele Günü’nü yine coşku ve heyecanla kutlayacak. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmesinden kısa süre sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde milli mücadele ateşini yakan Denizli, 104 yıllık unutulmaz destanını aynı ruh ve heyecanla bir kez daha yaşatacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü Etkinlikleri 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.15’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın çelenk sunumunun hemen ardından saat 17.30’da ise Milli Mücadele Yürüyüşü yapılacak. Denizlililer, Atatürk Caddesi’ni takiben Kayalık Caddesi’nden Bayramyeri Meydanı’na kadar Denizli Sancağı eşliğinde Milli Mücadele Yürüyüşünü gerçekleştirecek.

Bayramyeri Meydanı’nda anma töreni düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılacak kortejin ardından Bayramyeri Meydanı’nda anma töreni düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Müftü Ahmet Efendi’nin 104 yıl önce Bayramyeri Meydanı’nda okuduğu fetvayı vatandaşlarla paylaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden kısa süre sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Denizli’de ayaklanan ecdadın şanlı bir tarih yazdığını söyledi. Başkan Zolan, tüm Denizlilileri şanlı destanı kutlamak için 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.15’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na davet etti.