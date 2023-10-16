Türkiye’de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3’ncü büyükşehir olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir Denizli için bu kez “Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” çalışması başlattı. Dünyayı yok eden küresel ısınmanın sınır tanımadığını, bu konudaki mücadelenin başarılı olması için tüm insanların, kurumların ve devletlerin görevlerini yapması gerektiğini belirten Başkan Zolan, “Bu dünya, bu şehir hepimizin” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sera gazı azaltım, iklim uyum hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yoksulluğuyla mücadele için kapsamlı ve geniş katılımlı bir eylem planı hazırlamak hedefiyle Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışması başlattı. Türkiye’de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3’ncü büyükşehir olan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışmasını başlattığı Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (Denizli Secap) kapsamında panel ve Sıfır Atık Konseptli “Sıfır Noktası” Sergisi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. PAÜ Rektörü Kutluhan açılış konuşmasında iklim değişikliğine dikkati çekerek, Büyükşehir Beledisinin dünyanın en önemli sorunlarından birini Denizli kapsamında ele almasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

“Hava kirliği, küresel ısınma sınır tanımıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, tüm canlıların tek bir dünyada yaşadığını belirterek, “Geleceğimizin daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için üzerimize düşen görevler var. Dünyamızı yok eden hava kirliği, küresel ısınma sınır tanımıyor. Onun için tüm fertler, kurumlar, devletler bu konuda görevlerini yaparsa ancak o zaman başarıya ulaşabiliriz” dedi. Kızılderili atasözü, “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” sözlerine işaret eden Başkan Zolan, “Savaş, ekonomik kriz gibi tüm krizlerin yanı sıra bizim doğa ve çevre krizinin önüne geçmemiz lazım. Bu konuda kendi görevimizi yapmak, insanlığımızı göstermek durumundayız. Başkalarının yapmış olduğu yanlışlar bizi yanlışa sevk etmemeli. Onun için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte geleceğimize daha güzel bir dünya bırakmak için birçok çalışma yaptık” diye konuştu.

Sıfır Atık Konseptli “Sıfır Noktası” Sergisi

Konuşmanın ardından panele geçildi. PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Çukurluoğlu moderatörlüğünde düzenlenen panele, REC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Ünal Sayman, resim sanatçısı Deniz Sağdıç ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Faruk Telemcioğlu konuşmacı olarak katıldı. REC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Ünal Sayman kapanış konuşmasında Denizli Secap tanıtımını yaptı. Öte yandan Başkan Zolan ve beraberindekiler panel öncesi resim sanatçısı Deniz Sağdıç’ın atıklardan yaptığı portre eserleri inceledi.