İlk kez katıldığı Türkiye Kadınlar 3. Ligi’nde şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Denizli Sultanlarspor düzenlediği etkinlikle şampiyonluğu kutladı.

Grup maçlarında oynadığı 8 karşılaşmada 8 galibiyet alan attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gören 62 gol averajıyla 3. Lig’e yükselme grubu maçlarına kalan Denizli Sultanlarspor, yükselme grubu maçlarında da 9 gol atarak kalesinde sadece iki gol gördü. Rakiplerine oranla çok küçük bir yaş grubu ile bu başarıyı yakalayan kırmızı siyahlılar düzenledikleri etkinlik ile kupa ve madalyalarını alarak gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ve ASKF Yönetim kurulu üyeleri, Denizli TÜFAD Şube Başkanı Bülent Fil, Sultanspor Yönetim Kurulu, teknik heyet, davetliler ve futbolcular katıldı.

Kutlama etkinliğinde futbolcular ve teknik heyet tek tek çağrılarak madalyaları verildi. Şampiyonluk kupasının Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu tarafından verilmesi sonrası büyük coşku yaşandı. Futbolcular kupa ve madalyaları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan Denizli Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ve TÜFAD Başkanı Bülent Fil başarıdan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek bu başarının 2. Lig’de de devam etmesi dileklerini iletti.

“91 takım arasında en iyi sonuçla şampiyon olduk”

Kulüp Başkanı Ahmet Özeren, takımı ve sporcuları ile gurur duyduklarını belirterek; “2022-2023 futbol sezonunda Kadınlar 3. Ligine ilk defa katıldık. Ligde 91 takım, 20 grup vardı. Bunlardan beş takım Türkiye Kadınlar 2. Ligine yükseldi. Bizde bunu başardık. Toplam 73 gol attık, 3 gol yedik. 16 yaş ortalaması ile bunu başardık. Final maçındaki rakibimiz 21.6 yaş ortalamasındaydı. Dolayısıyla genç dinamik bir takımla, kendi öz kaynaklarımızla, Denizli’mizin kızlarıyla bunu başardığımız için çok gururlu ve mutluyuz” dedi.

“Çok güzel bir başarı hikayesi yazdılar”

Başarılı sporcuları kutlayan Merkezefendi İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu da “Alkışlanması gereken gerisinde çok büyük emek ve çabanın olduğu, alın terinin olduğu, fedakarlıkların olduğu saygı duyulması gereken bir geçmişi bünyesinde barındırır. Bu gün biz 3. Ligden 2. Lige yükselmek suretiyle artık nihayete ermiş bir başarıyı kutlamak için buradayız. Ama bu başarının nasıl kazanıldığı bu başarıya nasıl uzanıldığı noktasında bu hikayeyi kulüp başkanımız, yöneticilerimiz teknik ekibimiz ve sporcularımız biliyorlar. Çok güzel bir hikaye yazdılar. Bu hikayenin 2. Lig’de de devam etmesi tek dileğimiz” diye konuştu.