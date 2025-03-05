DENİZLİ (İHA) – Denizli’den Şubat ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalışla 340 milyon dolar oldu.

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye ihracatı Şubat ayında yüzde 1,5 azalışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli ihracatı da Şubat ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalışla 340 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat ise yüzde 0,4 artışla 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Denizli ihracatının Ocak ayını çift haneli artışla karşıladığını hatırlatan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Şubat ayında ise ihracatımız bir iş günü eksik olması sebebiyle bir miktar geriledi. 2024 yılı şubat ayı 29 gündü. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 103 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 6,2 artışla 72 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,1 artışla 59 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 7 artışla 29 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 1,8 artışla 20 milyon dolar oldu. Şubat ayında tarım alt sektörleri olan meyve sebze mamulleri yüzde 71, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 62 ve mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinde yüzde 22 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi" dedi.

Zirve İngiltere’nin

Denizli’den Şubatta en fazla ihracat yapılan ülkelere değinen Başkan Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 13,1 oranında azalışla 41 milyon dolar olarak kaydedildi. İtalya ilimiz ihracatında ikinci sıraya yükseldi ve İtalya’ya ihracatımız yüzde 46,2 artışla 33 milyon dolara ulaştı. Ardından gelen Almanya’ya ihracatımız yüzde 8,8 azalışla 29 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında dördüncü sıraya gerileyen ABD’ye ihracatımız yüzde 12,8 oranında azalışla 28 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız ise yüzde 11,8 artışla 18 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yunanistan’a yüzde 355, Ukrayna’ya yüzde 334, İsveç’e yüzde 165, Slovakya’ya yüzde 121 ve Mısır’a yüzde 84 oranında gerçekleşen ihracat artışları şubatta dikkat çekti. İlimiz ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde şubat ayında en çok dikkat çeken husus; İtalya’nın yüzde 46,2 artışla ikinci sıraya yükselmesi oldu" diye konuştu.