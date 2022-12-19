Portekiz’de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen Golbol Kadın Milli Takımı’nda yer alan Denizlili sporcular Şeyda Nur Kaplan ile Berfin Altan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

Portekiz’de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen Golbol Kadın Milli Takımı’nda yer alan Denizlili sporcular Şeyda Nur Kaplan ile Berfin Altan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu başarıyla beraber 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde eden ay-yıldızlılar, daha önce de 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olmuştu. Takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımında 6 sporcudan 2’si Denizlili Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan.

Milli sporcular, akşam saatlerinde memleketi Denizli’ye dönüş yaptı. Hemşerileri, ay-yıldızlı sporcuları karşılamak için otogara akın etti. Önemli bir başarıya imza atan sporcular; çiçek, tezahürat ve alkışlarla karşılandı. Sevinç gösterilerinin yaşandığı karşılamada birçok kişi gözyaşları ile sporculara sarıldı. 7’den 70’e herkesin bir arada olduğu kutlamada genç sporcular, destekler verenlere teşekkür ederek, nice şampiyonluklar alacaklarını ifade etti.

Şeyda Nur Kaplan: “Her şeyden fedakarlık ederek çalıştık ve kazanmayı başardık”

Şampiyonluk coşkusunu ülkelerine döndüklerinde bire bir yaşadıklarını anlatan Şeyda Nur Kaplan, “Portekiz’deki final maçımız nispeten çeyrek ve yarı final maçlarına göre biraz kolay geçti. Yurt dışında olduğumuz için kazanma sevincini coşkulu yaşamadık. Berfin’e; ’Biz şu an anlamıyoruz ama Türkiye’ye gittiğimizde şampiyon olduğumuzu anlayacağız’ dedim. Gerçekten öyle oldu. Biz otobüste ülkemize döndüğümüz için heyecanlanmaya başladık. Bütün sevdiklerimiz burada olduğu için çok mutluyum. Her şeyden fedakarlık ederek çalıştık ve kazanmayı başardık” dedi.

Berfin Altan: “Biz aslında kotayı almaya değil dünya şampiyonu olmaya gittik”

Uzun zamandır dünya şampiyonluğuna hazırlandıklarını ve çalışmalarının emeği karşılığında istediklerini elde ettiklerini ifade eden Berfin Altan, “Bir yıldır Portekiz için hazırlanıyoruz. Bizi çeyrek ve yarı final çok zorladı. Amerika, Brezilya ve İsrail’le karşılaştık. Finalde Kore karşımıza geldi. Biz aslında kotayı almaya değil, dünya şampiyonu olmaya gittik. Bir yıldır bunun hayalini kuruyorduk. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu spor dalında ülkemize şampiyonluklar getirmeyi sürdüreceğiz. Beni şimdiye kadar destekleyen ailem başta olmak üzere herkese minnettarım” şeklinde konuştu.

Ömer İlman: "Kızlarımızı Denizli halkı olarak hep beraber karşıladık"

Altın madalya ile Denizli’ye dönen sporcu hemşerilerini çiçeklerle karşılayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise, “Kızlarımızı Denizli halkı olarak hep beraber karşıladık. Bu gurur ülkemizin, bu gurut Denizli’mizin gururudur. Bu başarılı kızlarımızı, dünya şampiyonu olan takımda yer alarak bize bu duyguyu yaşattılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarını yakından takip ediyoruz. Çok büyük emek var. Pamukkale Belediyemiz ve Avni Örki’ye de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Ahmet Akdeniz: “Ben bir Denizlili olarak çok gururlu ve mutluyum”

Hemşerilerini karşılamak için saatler önce otogara gelen ve genç kızların başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Akdeniz de, “Bu karşılamaya Denizlili olarak geldim. Genç sporcu arkadaşlarımız dünya şampiyonu olmuş. Bunu başarmak gerçekten kolay değil, onları tebrik ediyorum. Ben bir Denizlili olarak çok gururlu ve mutluyum. İnşallah nice başarıları hem ülkemize hem de Denizli’mize kazandırmayı sürdürürler. Bizler hemşerilerimize her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapağız” diye konuştu.