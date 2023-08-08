Denizli, Türkiye’de lavanta üretimi gerçekleştirilen bölgeler arasında en sıralarda yer alıyor. Katma değeri oldukça yüksek olan lavantadan elde edilen ürünler, günümüzde parfümeri, gıda, kozmetik, sağlık, aromaterapi, peyzaj gibi çok geniş alanda değerlendiriliyor.

Verilere göre ülkemizde 2017 yılında 6 bin dekar lavanta ekimi gerçekleşirken 2022 yılında 47 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldı. Denizli’de de lavanta üretimi son yıllarda hız kazandı. 2023 yılı güncel verilerine göre Denizli’de 8,5 ton lavanta tescil işlemi gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Lavanta, ilimiz için son yıllarda oldukça popülerlik kazanmış, katma değeri yüksek bir ürün. Uçucu yağ üretiminden tutun da demetli çiçeğe kadar birçok alanda kullanılan lavantanın bazı ilçelerimizde hasadı geçen hafta başladı. Lavanta, neredeyse 3000 yıl öncesinde yatıştırıcı, iyileştirici merhem ve hoş kokusuyla parfüm olarak kullanılmaya başlanmış. Öyle ki, Eski Mısır’da lavantanın mumyalama için kullanıldığı, Romalı askerlerin savaş yaralarını sarmak için yanlarına lavanta aldıkları biliniyor. Lavantanın kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu noktada dünya çapında büyük oranda talep gören lavanta, gıda, kozmetik, peyzaj ve tıp alanı gibi çok farklı sektörlerde kullanılıyor. 2015 yılına kadar yalnızca 3 ilimizde lavanta üretim alanı mevcutken, günümüzde 20’nin üzerinde ilimizde lavanta tarım alanı kaydı bulunuyor. Denizli de bunlardan biri ve son yıllarda üretim alanları ciddi bir şekilde arttı. Böylelikle lavanta, bölgemize istihdam olanağı da sağladı. Ayrıca giderek katma değeri yüksek önemli bir ürün haline geliyor” dedi.

Lavanta, Denizli’nin ekoturizmini de canlandırıyor

Katma değeri yüksek ticari bir ürün olmasının yanı sıra, lavanta üretiminin Denizli’nin ekoturizmini de canlandırdığını belirten Başkan Memişoğlu, “Lavanta bahçeleri, görsel cazibe merkezleri olarak yıllık bazda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Aromatik ürün denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri olan Denizli’de lavanta için de ciddi bir potansiyel mevcut. Ayrıca lavanta ekim alanının genişletilmesi adına çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Denizli’nin sahip olduğu tecrübesi, bilgi birikimi ve coğrafi konumuyla lavanta ve lavanta içerikli ürün ihracatının da giderek katma değerli bir şekilde artacağına ve sürdürülebilir olacağına inanıyorum.” diye konuştu.