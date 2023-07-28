Denizli’de faaliyet gösteren ve alt yapıda öne çıkan futbol kulüplerinin katıldığı Denizli Cup Turnuvası’nda yer alan genç yıldız adayları, sıcak havaya rağmen kıran kırana mücadele ettiler.

Denizli’de faaliyet gösteren ve alt yapıda öne çıkan futbol kulüplerinin katıldığı 2011 doğumlular Denizli Cup yapıldı. Denizlispor, Altınyıldızspor, Dazkırıspor, Altınhoroz, Çamlık, Atletikspor, Bereketlispor Kulüplerinin katıldığı Denizli Cup, Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda yapıldı. Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım’ın girişimleriyle düzenlenen turnuvada veliler de futbolcuları yalnız bırakmadılar. Sıcak havaya rağmen tribünlerde yer alarak futbolcuların heyecanına ortak oldular. Alt yapıda yer alan futbolcuların maç yaparak gelişimlerini sağlamak, maç tecrübelerini artırmak amacıyla düzenlenen turnuva, 25 dakikalık tek devrelik maç şeklinde yapıldı. Genç yıldız futbolcu adayları sıcak havaya rağmen kıran kırana mücadele ettiler.

Ahmet Turan: “Bu tür turnuvaların daha çok düzenlenmesini istiyoruz”

Turnuvayı değerlendiren Çamlık FK antrenörü Ahmet Turan, etkinlikten oldukça memnun olduklarına vurgu yaparak, “İki maç yaptık. Sonucunun bizim için öneminin olmadığı maçlar. Tabi sonuç almak istiyoruz ancak çok da önemli değil. Çocuklarımızın gelişimini görmek bizim için daha önemli. Bu tarz turnuvaların hepsine katılarak oyuncularımızın daha da tecrübe kazanmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Turnuvayı düzenleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu tür turnuvaların daha çok olmasını istiyoruz. Geçen haftada 2012-2014 takımı ile katılmıştık. Katılmaya da devam edeceğiz. Çünkü her turnuva her maç bizim için bir tecrübe oluyor. Maç yapmak çok önemli. Hocalarımız bize hep en iyi antrenman maç derlerdi. Kulüp olarak biz antrenman sonlarında da maç yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Kadir Söylemez: “Çok güzel bir organizasyon”

Emeği geçen herkese teşekkür eden Orkaspor Antrenörü Kadir Söylemez de “Etap etap gerçekleşen uzun soluklu bir turnuva düzenleniyor. Bu tür organizasyonlar bizim çocukların Denizli dışına çıkmadan velilerimizi de maddi anlamda çok yormadan kendi aralarında yaptıkları maçlarla gelişmelerine katkı sağlıyor. Geçen hafta değişik yaş gruplarında bu hafta 2011-2013 yaş gruplarında turnuva devam ediyor. Çok güzel bir organizasyon. Herhangi bir eksiklik aksaklık yaşamadan çocuklarımızla beraber günümüzü çok güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bu tür turnuvalar onların gelişimine çok büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Ahmet Yıldırım: “Amacımız çocukların gelişimi”

Turnuvanın organizatörü Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım ise turnuvanın iki etaptan oluştuğuna dikkat çekerek, “İlk etabı geçen hafta oynadık. 2012 ve 2014 doğumlular turnuvaya katıldı. 17 takım oraya katılmıştı. Gayet güzel geçti eğlenceliydi. Bu haftada 2011 ve 2013 doğumlu çocuklarımızın turnuvası var. Geçen ayda aynı şekilde turnuva yapmıştık. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Buradaki amacımız çocuklarımızın gelişimi. Çocuklar ne kadar çok maç yaparsa o kadar çok gelişim sağlıyorlar. Bu turnuvaları bir senedir yapıyoruz. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık. Turnuvaya katılan takımların geliştiklerini çocukların daha iyi mücadele ettiklerini net bir şekilde görebiliyoruz” dedi.