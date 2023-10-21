Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle bazı mahallelerinde suyun zaman zaman verilmeyeceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile Kayıhan ve Hürriyet Mahallelerinde 23 ve 24 Ekim 2023 Pazartesi ve Salı, Cumhuriyet Mahallesinde 23 Ekim 2023 Pazartesi, Karakurt (Eski) Mahallesinde ise 24 Ekim 2023 Salı tarihlerinde suyun zaman zaman verilmeyeceğini duyurdu. Suyun 08.00 ile 18.00 saatlerinde arasında verilmeyeceğini, vatandaşların mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiğini açıkladı. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.