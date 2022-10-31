Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’ui yaralanmalı, 81’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 160 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’ui yaralanmalı, 81’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 160 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 20 bin 571 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 242’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 160 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 79’u yaralanmalı, 79’u maddi hasarlı kaza meydana geldi.