Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında bulunan Heimtextil Fuarı, Almanya’nın Frankfurt kentinde başladı. Denizli firmalarının 69 stant ile katılımcı olarak yer aldığı fuarda Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerinin tanıtımı yapılıyor.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ilişkileri güçlendirmek adına Heimtextil Fuarı’nın büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Pandemi öncesinde fuarın ziyaretçi sayısı 60 bin üzerinde seyrederken, geçtiğimiz sene ziyaretçi sayısı 46 bindi. Bu sene ise pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasını bekliyorum. Fuarın katılımcı sayısında geçtiğimiz sene 2 bin 800 ile pandemi öncesine zaten yaklaştığını gördük. Burada altını çizmekte fayda gördüğüm husus, ülkemiz her ne kadar stand sayısı ile dördüncü sırada olsa da metrekare bazında en fazla alana sahip. Fuarın yaklaşık yüzde 20’lik alanında Türk ürünlerinin sergileneceğini söyleyebilirim. Bu sene de ilimizin yenilikçi ürünlerini, şık koleksiyonlarını ve kalite odaklı yaklaşımlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunacağız. Aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışımızı da daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Ayrıca, ilimizden birçok firma fuarda ziyaretçi olarak yerini alıyor” dedi.

Türkiye ev tekstili ihracatının yarısından fazlası Denizli’den

Denizli ev tekstili sektöründe havlu, bornoz ve nevresim grupları için ayrı bir paragraf açmamız gerektiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli, ev tekstili alanında sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir oyuncu konumunda. Ülkemizin yıllık havlu ihracatının yüzde 76’sı, bornoz ihracatının yüzde 67’si ve nevresim ihracatının yüzde 60’ı ilimizden gerçekleştiriliyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz. Ev tekstili sektöründe sadece ülkemizin değil, dünyanın da önde gelen üretim merkezi olarak nitelendirebileceğimiz Denizli’nin, Türkiye’yi bir kez daha en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İlimizin sektördeki gücünü uluslararası mecralarda görmek gurur verici. Bu başarıyı devam ettirmek için son trendleri takip etmeli, inovasyon ışığında hareket etmeli ve sürdürülebilirliği ana stratejimiz olarak belirlemeliyiz. Yeni fırsatları değerlendirmek, ihracat rakamlarımızı artırmak, sektörde varlığımızı daha da bilinir kılmak için daha fazla uluslararası platformda yer almalıyız. Günümüzde tekstil sektöründe öne çıkan konuların başında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik geliyor. Denizlili üreticiler de ciddi bir dönüşüm içinde. Sürdürülebilirlik, artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi. Denizli’deki firmalarımız, çevre dostu ve yenilikçi ürünler geliştirme konusunda ciddi adımlar atıyor. Heimtextil’in, bu çalışmaları sergilemek ve dünya standartlarına uygunluğumuzu göstermek için ideal bir platform olduğunu düşünüyorum. Fuardan elde edilecek başarının ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, bu vesileyle fuarın tüm paydaşlar için verimli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.