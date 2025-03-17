Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç-A Grup Şampiyonası, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Kızlar ve Erkeklerde toplam 24 takımdan 288 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda, illerini Yarı Final müsabakalarında temsil edecek okullar belli oldu.

Okul Sporları yarışmaları farklı branşlardaki şampiyonalarla devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futsal Genç-A Grup Müsabakaları, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapıldı. Şampiyona 14 Mart Cuma günü Kınıklı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı.12 Kız ve 12 Erkek toplam 24 takımdan 288 sporcunun ter döktüğü şampiyona çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleşen Futsal Grup Şampiyonası’nda; Kızlar kategorisi müsabakaları Kınıklı Spor Salonunda, Erkekler karşılaşmaları ise Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşti. Üç gün süren şampiyona sonunda, Kızlar kategorisinde Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Uşak Spor Lisesi ve Muğla Menteşe Spor Lisesi, Erkekler’de ise İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Muğla Bodrum Anadolu Lisesi ve Isparta Spor Lisesi yarı finallere adını yazdırmayı başardı. İki ayrı salonda yapılan ödül törenlerinde dereceye giren takımların sporcularına madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile idareci ve antrenörler takdim etti.