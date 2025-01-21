Denizli’nin en işlek caddesinde polis ekipleri uygulama yaptı. Trafik kurallarını ihlal eden 250 araca cezai işlem uygulandı.

Denizli’de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ile ortaklaşa trafik denetlemesi gerçekleştirildi. 18 kişilik ekiple yapılan denetimde trafik kuralı ihlali yapan 250 araca cezai işlem uygulandı. Trafiğin kapalı olduğu bulvara giren ve kaldırımdan giden motosikletlere cezai işlem uygulandı.