Denizli’nin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için yatırımlarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişiye hizmet verecek 10 bin tonluk su deposunun temelini attı. Kentin en büyük su deposunun yıllık 10 milyon TL elektrik tasarrufu sağlayacağı belirtilirken, Başkan Zolan, temelin atılmasını “Denizli için tarihi bir gün” olarak nitelendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizlililerin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için kentin en büyüğü olacak 10 bin tonluk içme suyu deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Adalet Mahallesinde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli’nin en büyük su deposu olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile tüm dünyada olduğu gibi su rezervlerin çok değerli hale geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için gayret sarf etmeye devam ettiklerini ve bu konuda yapılmış en önemli yatırımın Akbaş Barajı olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, “Çok şükür bugün Akbaş Barajı’ndan gelen suyu kullanabiliyoruz. Bu yatırımla geleceğimize daha güvende bakabiliyoruz” dedi. Barajdan gelen suyun şehir merkezinde de güvenli şekilde depolanması gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, “Bizim şehir merkezimizde birçok depomuz var ama bugüne kadar 10 bin tonluk depomuz olmamıştı. Çünkü 10 bin tonluk depoyu dolduracak suyumuz olmamıştı. Hamdolsun şimdi Akbaş Barajıyla birlikte 10 bin tonluk depoyu dolduracak kapasiteye ulaştık. Burası bir merkez olacak ve buradan birçok depoya, birçok mahalleye su aktarımı yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda buradaki rezerv bizlere nefes verecek” dedi.

10 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlayacak

Akbaş Barajı’ndan getirilip, Denizli Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden arıtılacak içme suyunu depolamak ve diğer bazı depolara dağıtmak amacıyla yapılan 10 bin ton kapasiteli içme suyu deposu, Selçukbey, Karahasanlı, Şemikler ve Yenişafak mahallelerinde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verecek. Aynı zamanda depo içerisinde terfi sistemi kurularak; Bereketler, Çakmak, Göveçlik ve Adalet mahallerine de su iletilecek. Yeni içme suyu deposu aynı zamanda Gökpınar kaynağından da cazibeli olarak beslenebilecek. Depo faaliyete alındığında yıllık ortalama 10 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlayacak.