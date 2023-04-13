Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Toplanan yardım malzemeleri tıra yüklenmesinin ardından yola çıkarken, yüklenenler arasında yer alan tekerlekli sandalyede dikkat çekti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hatay’da oluşturulan Destek Koordinasyon Merkezinde görev alan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi yaraları sarmaya devam ediyor. Bölgede görev alan merkezin eğitmenleri depremzedelere yönelik sosyodrama ile korku, kaygı ve panik durumlarının giderilmesi çalışmalarının yanı sıra fiziki anlamda da yaralara merhem olunuyor. Deprem felaketi sonrası engelli duruma düşen vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını daha konforlu geçirmeleri için çalışmalar da yapılıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bölgede çalışmalarını sürdüren Pamukkale Halk Eğitimi Müdürlüğü Halk Eğitimi Faaliyetleri Ekibi bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için de büyük çaba sarf ediyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Dağıtım Merkezinde toplanan yardım malzemeleri tıra yüklenerek yola çıktı. Yola çıkan yardım tırına yüklenen tekerlekli sandalye dikkat çekti.

“Depremzede vatandaşımıza birisi akülü olmak üzere iki tekerlekli sandalye hediye ettiler”

Destek Koordinasyon Merkezinde görev yapan ekiplerin bulundukları bölgede ortaya çıkan acil ihtiyaçların kendilerine iletildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar istikametinde yardım malzemelerini bölgeye sevk etmeye devam ediyoruz. Son olarak bir tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırmak için yükledik ve yola çıktı. Yardım malzemelerinin içerisinde giyim ve gıda malzemesinin yanı sıra bölgede hayatlarını devam ettiren vatandaşlarımızın da ihtiyaçları istikametinde malzemeler temin ediyoruz. Bölgede görev yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezimiz geçtiğimiz günlerde deprem felaketi sonrası engelli olan iki depremzede vatandaşımıza birisi akülü olmak üzere iki tekerlekli sandalye hediye ettiler. İlimizden hayırseverlerimiz tarafından temin edilen tekerlekli sandalyeleri bölgeye ulaştırdık” dedi.