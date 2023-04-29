DENİZLİ (İHA) – Denizli’den deprem afetinin yaşandığı bölgelerde yaşayan depremzede vatandaşlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yardım malzemeleri Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine gönderildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen ve Atatürk MTAL’de paketlenen iç giyim malzemeleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsun kolaylaştırabilme adına gönderdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Depremin ilk gününden itibaren ilimizden güçlü bir ses verildi. Deprem felaketinin yaşanmasının üzerinden birkaç ay geçmesine olmasına rağmen Denizli’mizin yardımsever insanları sayesinde yardımlarımız devam ediyor. Bugün yardımlarımızın toplandığı, istiflendiği ve paketlendiği meslek lisemizdeyiz. Meslek liselerimiz pandemi sürecinde olduğu gibi deprem felaketinin yaşandığı süreçte de çok güzel görevler aldılar. Yardım tırımız Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden bölgeye hareket ediyor. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için tekstil ürünü olan 7 yaştan 13 yaşa kadar iç çamaşırları temin ettik ve gönderiyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Rabbim bu acıları bizlere bir daha göstermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin her biri bizim birer evladımız. Onların yüzündeki bir tebessüm dünyalara değişilmez” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve beraberindekiler yardımları taşıyan tır Pamukkale Atatürk MTAL’den uğurlandı.