Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında Denizli’deki sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirmeden geçti.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane Kuruluşları Programı kapsamında hastaneler ve birinci basamak sağlık kuruluşları Başarılı Emzirmede 10 Adım ilkeleri çerçevesinde değerlendirilerek, başarılı olan sağlık kuruluşları ‘Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu ünvanlı ile ödüllendiriliyor. Bu unvana sahip hastaneler 5 yılda bir ulusal değerlendiriciler tarafından tekrar değerlendirmeden geçiyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi tarafından 2- 6 Aralık tarihleri boyunca Denizli’de doğum sayısı 500 ve üzeri olan Bebek Dostu Hastane ünvanlına sahip hastanelerin unvanlarının sürdürülebilirliği açısından değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca birinci basamak sağlık kuruluşlarından da bir Sağlıklı Hayat Merkezi, bir Aile Sağlığı Merkezi ve bir de Göçmen Sağlığı Merkezi bu kapsamda değerlendirilmeden geçti. Denizli’de yapılan başarılı çalışmalar değerlendirici ekip tarafından takdir edildi. Değerlendirmeler sonunda da Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, kamu ve özel hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda ulusal değerlendiriciler tarafından sunum yapılarak değerlendirme ekibi ve yöneticiler arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"2019 yılından bu yana da Altın Bebek Dostu il unvanına sahibiz"

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı kapsamında Denizli’de mevcut hastanelerin yüzde 98’inin bebek dostu hastane unvanına sahip olduğunu belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Denizli’de dünyaya gelen bebeklerin hayata sağlıklı başlamalarının yanı sıra beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmelerinin sürdürülmesinde, anne ve bebeğinin sağlığının hem ruhsal hem de metabolik olarak korunmasında ilk adım olan anne sütünün alınmasına yönelik özverili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından ilimizdeki sağlık tesisleri tekrar denetimden geçti. Biz Denizli olarak 2004 yılından bu yana bebek dostu il, 2019 yılından bu yana da Altın Bebek Dostu il unvanına sahibiz. Ben buradan denetim ekibimiz başta olmak üzere hastane yöneticilerimiz nezdinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.