DENİZLİ (İHA) – Denizli ili genelinde bağlarda görülen salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele devam ediyor.

Denizli’nin 2023 yılı projelerinde yer alan “Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi çerçevesinde feromon tel asım uygulaması Sarayköy ve Honaz ilçelerinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Naciye Kapukıran, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resül Çoban, Honaz İlçe Müdürü Emre Aşkın, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, firma yetkilileri ve üzüm üreticileri katıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Sarayköy ilçesinde bin 400 dekar, Honaz İlçesinde 1500 dekar bağ alanında ana zararlı olan Salkım Güvesine Karşı biyoteknik mücadele uygulandı. İlaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan bu uygulama ile kazançlı üretici, temiz ürün ve sağlıklı tüketici hedefleniyor.