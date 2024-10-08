Denizli Valiliğinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

81 il valiliği ile eş zamanlı olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın başkanlığında video konferansla gerçekleştirilen toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Denizli Valilisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ’İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) Hazırlanması’ genelgesi kapsamında Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu plandaki ana başlıklar deprem, kütle hareketleri, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler ve yangınlar olarak belirlenmiştir. Afet Yönetim Sürecinin 3 önemli ana evresi vardır. Bunlar Afet Öncesi, Afet Sırası ve Afet Sonrası şeklinde adlandırılmaktadır. Bunlardan afet öncesinde mevcut riskleri tespit ederek, ona göre önlem alınmadıktan sonra, afet sırasındaki ve afet sonrasındaki yönetim sürecinde başarılı olmak neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle 81 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları hazırlanırken ilimizin öncelikli afet türleri ve riskleri belirlenerek, çeşitli eylemler olarak tanımlanmış ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı kurumlar belirlenmiştir” diye konuştu.

Afet risk azaltma planından da bahseden Vali Coşkun, “Çeşitli kurum ve kuruluşlara görev olarak tanımlanan bu eylemlerin gerçekleşme durumu yıl içerisinde yapılan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu çalışmaları ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları ile takip edilmektedir. Bugün Valiliğimizde 2024 yılı İzleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denizli İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) toplam 46 sorumlu kurum/kuruluş, 62 adet destekleyici kurum/kuruluş yer almaktadır. İl Afet Risk Azaltma Planındaki eylemler gerçekleştirilerek gündemden düşürüldükçe, zaman içerisinde ilimizin afetselliği de o oranda azalacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar yaşanan çeşitli afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Unutulmamalıdır ki; afetleri önlemeye yönelik olarak afet öncesinde harcanacak 1 liralık kaynak, bizleri afete maruz kaldığımızda uğrayacağımız 15 liralık zarardan kurtarmaktadır” şeklinde konuştu.