Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 17 ilçede dağıtılan nohudun hasadı başladı. 100 tona yakın beklenilen nohut hasadına katılan Beledi Başkanı Osman Zolan küçük bir çocukken köyde nohut yolduğu günleri hatırlayarak çocukluğunu yeniden yaşadığını söyledi.

Yapılan projelerle çiftçinin her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği tohum desteklemeleriyle 17 ilçede 700 çiftçiye dağıtılan nohutların hasadı başladı. 7 bin 600 dekarlık alana ekilen nohutlardan 94 ton hasat bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Tavas’ta başlanılan hasada çiftçilerle birlikte katıldı. Tavas ilçesinin Çiftlikköy Mahallesi’nde Hüseyin Arzuman’ın tarlasını ziyaret eden Başkan Zolan, burada nohut hasadı yapan kadınlara kolaylıklar diledi. Hemşerileriyle sohbet eden Başkan Zolan, daha sonra eldiven giyip kadınlarla birlikte bir süre nohut yoldu. Çiftçilerle hasat bereketinin mutluluğunu yaşayan Başkan Osman Zolan, küçükken köyde nohut yolduğu günleri hatırlayarak çocukluğunu yeniden yaşadığını söyledi.

“Bugün emeğin karşılığını alma günü”

Denizli’de altyapı, üstyapı, yollar, köprüler, parklar, kültür merkezleri, spor alanları gibi sayısız projenin altına imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Büyükşehir ile birlikte kırsala da destek verebilme yetkimize ulaştık ve çiftçimizin, üreticimizin, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yanında olduk. Hedefimiz insanlarımızın daha fazla ve kaliteli üretmesi, daha fazla gelir elde etmesi ve bunun sonucunda da yaşadığı yerde mutlu ve huzurlu olmasıdır. Şu ana kadar üreten insanımıza yönelik 50’nin üzerinde proje gerçekleştirdik. Bunlardan birisi de Denizli’de nohut üretiminin artırılmasıydı. Biliyorsunuz Denizli leblebinin başkenti. Ar-ge ile elde edilmiş nohut tohumlarını çiftçilerimize vererek kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı, kaliteli ve verimli ürün elde etmelerini hedefledik. Çiftçilerimiz tohumları tarlalarıyla buluşturdu, emek verdi, terini akıttı ve hasat gününe ulaştı. Bugün emeğin karşılığını alma günü. Hasat yapılırken ben de çiftçilerimizin yanında olmak, yaptığımız projenin sonuçlarını görmek istedim” dedi.

“Bu gerçekten çok zor ve emek isteyen bir iş”

Köyde dünyaya geldiğini ve çocukluğunun köyde geçtiğini anlatan Başkan Zolan, uzun süre tarımın içinde bulunduğunu da hatırlatarak “En çok tütün yetiştirdik ve onun ötesinde nohut da ürettik. Birçok hasatta nohut yoldum. Güneşin altında nohut yolmanın ne kadar zor olduğunu bilirim. Tarla çok sertse hasat daha da zordur. Elimize eldiven veya çorap giyer nohutları öyle yolardık. Bu gerçekten çok zor ve emek isteyen bir iş. İnşallah insanlarımız üretimlerinden mutlu olur ve kazançlarını arttırır. Çocukluğumu, o anları tekrar yaşayabilmek adına bugün nohut tarlasına geldik. Buradaki hanım kardeşlerimizle birlikte karınca kararınca nohut yolmaya destek vermeye çalıştım. Allah’ım yollarını açık etsin, ürünleri bereketli olsun. Yaptığımız projenin olumlu sonuçlarını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah üreten insanlarımıza yönelik daha güzel projeler yapmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.