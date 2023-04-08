Denizli Büyükşehir Belediyesinin 11 ilçede başlattığı 12 bin dekarlık mera alanı ıslah edildi. Üreticiler yem maliyetini düşürecek projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, projeyle kaba yem ihtiyacını karşılama oranının yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

Denizli’de kırsal alanlarda üretimi artırarak çiftçinin ve üreticinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 11 ilçede hayata geçirdiği 12 bin dekarlık mera ıslahını tamamladı. Geçen yıl 4 ilçede 6 bin 350 dekar mera alanında ıslah çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı mera ıslah projesini Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas olmak üzere toplam 11 ilçedeki 62 mahallede uyguladı. Hayvancılık yapan çiftçilerin en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi en ucuz şekilde üretmelerini sağlamak, köydeki bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini temin ederek sürdürülebilir mera kavramını geliştirmek amacıyla yapılan proje ile 12 bin dekar mera alanına 119 bin kg gübre uygulandı. Projeyle üreticinin kaba yem ihtiyacını karşılama oranının yüzde 50’ye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Üretici memnun

Yapılan çalışmalar için teşekkür eden Çivril’nin Özdemirci Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce çiftçilere tohumluk buğday ve tohumluk nohut desteği verdiğini hatırlattı. Mera ıslah projesini de hayata geçirerek kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile projeye emek veren herkese teşekkür eden Muhtar Aydın, “Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yağışlarımız bol olur, hayvanlarımızın faydalanacağı otlarımız bol olur, sütümüz, etimiz bol olur ve insanlarımızın bütçesine, Türkiye ekonomisine katkı sağlanır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den 50’nin üzerinde projeyle çiftçi ve üreticiye destek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mera ıslah projesinin hayvancılıkla uğraşan üreticiler için çok önemli olduğunu belirtti. Verimli meralar ile üreticilerin yem giderlerinin daha da azaldığına dikkati çeken Başkan Zolan, geçen yıl uyguladıkları projeden alınan verim ile birlikte bu yıl ıslah edilen mera alanını yaklaşık 2 kat artırdıklarını işaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 50’nin üzerinde projeyle çiftçimize ve üreticimize destek verdik. Bu projelerimizle de inşallah çiftçimiz ve üreticimiz kazanmaya devam edecek. Güzel Denizli’mizde yaşayan insanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Projenin uygulanmasına emek veren katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.