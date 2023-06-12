Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Toplam 17 eserin sahnelendiği festival, “Çirkin” adlı oyun ile veda ederken, 8 gün süren programda binlerce tiyatrosever salonlara akın etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1984 yılında başlattığı ve bu yıl 35.’sini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Türkiye ile birlikte Kosova, Kırgızistan, Moldova ve Gürcistan’dan olmak üzere toplam 17 tiyatro grubunun 8 gün boyunca tiyatro severler ile buluştuğu festival Tarsus Şehir Tiyatrolarının sahnelediği “Çirkin” adlı eser ile veda etti. 2 Haziran’da Kocaeli Büyükşehir Tiyatrolarının “Vişne Bahçesi” adlı oyunu ile başlayan festivalde toplam 17 oyun sahnelendi. Birbirinden güzel oyunlar, Denizli merkezde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu sahnesinde, ilçelerde ise Sarayköy ve Çivril’de binlerce tiyatroseverle buluştu. Festivalde Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ilk kez sahnelediği “Güzel ve Çirkin Müzikali” ise büyük ilgi çekti.

Kültür ve sanat şehri Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 35.’sini düzenledikleri Uluslararası Tiyatro Festivali’ni bir kez daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 400 tiyatro sanatçısının Denizli merkez ile birlikte Sarayköy ve Çivril ilçelerinde toplam 17 eseri sahneye koyduğunu ifade eden Başkan Zolan, bu süre zarfında hemşehrilerinin tiyatrolara akın ettiğini belirtti. Başkan Zolan, “1984 yılında başlayan kültür ve sanat serüvenimizi her geçen yıl güzelleştirdik ve 35’ncisini de çok güzel bir şekilde geride bıraktık. Sanatçılarımız başta olmak üzere emek veren katkı sağlayan herkese ve oyunlarımıza iştirak eden kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat şehri Denizli’mizde inşallah daha nice programlar düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.