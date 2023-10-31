Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları ertesinde yaptığı “Denizli Teleferik” sürprizi vatandaşlar tarafından çok sevildi. Denizlililer, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na akın ederek doğa harikası tesiste gönüllerince bir gün geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları ertesinde vatandaşlara hediye ettiği “Denizli Teleferik” yoğun ilgi gördü. Başkan Zolan dün sabah erken saatlerde, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın okulları 1 gün tatil etmesinin ardından biz de sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirmeniz için Denizli Teleferik’i bugün için ücretsiz yaptık. Davetlimsiniz” duyurusu yapmıştı. Denizli Teleferik’in 30 Ekim’de ücretsiz olduğunu sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Zolan’ın hediyesi üzerine öğrenciler başta olmak üzere Denizlililer, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na akın etti. Vatandaşlar, sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği doğa harikası tesiste gönüllerince bir gün geçirdi.

Muhteşem manzarada sevdikleriyle güzel bir gün geçiren Denizlililer, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Başkan Zolan’a teşekkür etti. İbrahim Eriş, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Denizli Büyükşehir Belediyemizin böyle güzel yerlerde, böyle güzel imkanları bizlere sunduğu için çok memnunuz. Ailemizle çocuklarımızla birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bekir Hanaylı ise, Tavas ilçesinden geldiğini belirterek, “Bugün tatil, çocuklarımızı getirdik. Teleferiğimizin ücretsiz olmasından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kalabalık var, herkes eğleniyor” diye konuştu. Ezgi Dağdelen de, ilk kez Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na geldiğini ve mutlu olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in 100. yılı olduğu için daha da mutluyum. Ülkemiz adına güzel şeyler olmasını temenni ediyorum” dedi.

“100. yılı büyük bir coşku içinde kutladık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü büyük bir coşku içinde kutladıklarını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın okulları 1 gün tatil etmesinin ardından biz de vatandaşlarımızın bunu fırsat bilerek sevdikleriyle güzel bir gün geçirmesi için Denizli Teleferik’i ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımızın tesisimize yoğun ilgi göstermesi bizleri de mutlu etti. İyi ki bu kararı almışız. Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.