Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü il Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde orman temizliği yapıldı. Yenişehir Millet Ormanında her yaştan Denizlilinin katıldığı etkinlikte, gençlerde ormanların korunmasına amacıyla farkındalık oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 20 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gençler ve gönüllülerin katılımıyla eş zamanlı orman temizliği yapıldı. Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Yenişehir Millet Ormanında yapılan etkinlikte geniş katılımlı orman temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da destek verdi. Yenişehir Millet Ormanının girişinden toplu bir şekilde başlayan etkinlik ormanın içinde kurulan alanda son buldu.

“Gençlerimizin çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

81 ilde eş zamanlı gerçekleşen etkinlikte düşüncelerini paylaşan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, özellikle gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerinin önemine vurgu yaptı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için ülke çapında yapılacak bu etkinliğin çok önemli olduğunu belirten İlman, orman temizliği etkinliğine katılan vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.