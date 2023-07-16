Denizlililer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıldönümünde de meydanlara akın etti. 1919’da ülkenin bağımsızlığı için milli bir duruş sergileyen Denizli’nin, 15 Temmuz 2016’da da aynı ruh ile vatanına sımsıkı sahip çıktığını söyleyen Başkan Zolan, “Biz bir olduğumuz sürece düşmana geçit vermeyiz” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de törenlerle anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikler 7 yıl önce olduğu gibi akşam saatlerinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda kahramanlık türküleri seslendirildi. Dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka sesleniş konuşması hep birlikte izlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam eden gecede dev ekrandan 15 Temmuz 2016’da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterileri yayınlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, 7 yıl önceki aynı heyecan ve ruhla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na akın eden vatandaşlarına teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, “Bayrağımıza, vatanımıza, ezanımıza sahip çıktığınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyiz. Sizin gibi güzel insanların olduğu böyle bir milletin emrinde, başkanlık görevi yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Ecdadımız göğsünü, canını, kanını siper etti”

Türkiye’nin çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Zolan, 1071’den bu yana Türk milletinin değişik yöntemlerine Anadolu’dan gönderilmek için uğraş verildiğini anlattı. Başkan Zolan, “Bazen dışarıdan saldırarak, bazen içimizdeki hainleri bularak ülkemizi bölmek, parçalamak ve bayrağımızı indirmek için onlarca girişim oldu. Bu girişimlerin ikisi Denizli’de yaşandı. Birisi Çivril’de, Denizli sınırları içerisinde Anadolu’ya yapılmış haçlı seferleri ile Miryokefalon Savaşı, ikincisi yine Kazıkbeli’nde yaşanan Haçlı Seferi’ni ecdadımız paramparça etti. Ecdadımız göğsünü siper etti, canını, kanını verdi, geçit vermedi” diye konuştu.

“1919’daki aynı ruh, 2016’da da meydanlara akın etti”

15 Mayıs 1919’da Denizli sancağı etrafında buluşan vatan sevdalılarının aynı ruh ile 15 Temmuz 2016’da da Denizli meydanlarını doldurduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Denizli’mizin kurtuluş günü yoktur. Ecdadımız burayı vatan yaptıktan sonra buraya düşman postalı değmemiştir. Böyle bir şehirdir Denizli. Biz bir olduğumuz sürece düşmana geçit vermeyiz. 15 Temmuz’da hedef ülkemizi paramparça ederek, iç savaş çıkartıp, bayrağımızı yok etmekti. 98 yıl sonra aynı Denizli sanacağına tekrar ihtiyaç duyuldu, meydanlara çıktı. Hamdolsun Allah’ıma, düşmanı bertaraf ettik. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bizi hiçbir şey yıkamaz. Bizim başka bir derdimiz yok, biz sadece ve sadece bu şehre hizmet ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi nereden aldı, nereye getirdi, hepimiz şahidiz” dedi. Başkan Zolan daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduğu alanı ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu.

Salalar okundu

15 Temmuz 2016’da vatanı için şehit düşen tüm kahramanlar için Kuran-ı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği programda saat 00.13’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’deki tüm camilerden de salalar okundu. Denizlililer geç saatlere kadar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutmayı sürdürdü.