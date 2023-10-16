Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı, hafta sonu Türkiye’nin en iyi yazarlarını ağırladı. Onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl altıncısını düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı hafta sonu Türkiye’nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara hafta sonu katılan Işıl Işık, Yoshinori Morivaki, Serkan Karaismailoğlu, Nihat Genç, Savaş Barkçin, Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, Eminer Erk Bekdemir, Hayati İnanç, Bekir Develi, Canten Kaya, Barış Doster, Uğur Arslan, Kazım Yurdakul, Yavuz Dizdar, Leyla Şahin, Bedia Akartürk ve Kemal Yalçın okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için hafta sonu onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar söyleşi ve imza programlarına yoğun katılımın yaşandığı fuara ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan’ı tebrik etti.

"Laf olsun diye değil, gönül verilerek yapılmış bir fuar"

Savaş Barkçin,"Kitap vesilesiyle Denizli ile buluşmak çok güzel. Burada bulunmaktan ve okurlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gri Koç, "Denizli’ye daha önce geldiğimde de şunu gördüm gençlerin fuara ilgisi beni çok memnun ediyor, apayrı bir mutluluk sebebi. Böyle etkinlik ve programlar yaptıkları için Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Prof. Dr. Tarık Baykara, "Fuara ikinci gelişim, geçen sene çok coşkulu bir fuar yaşamıştık. Bu sene artarak devam ettiğini görüyoruz bu demek ki, oturuyor, gelenek haline gelmeye başladı. Altıncısını yapıyoruz. Umarım bu uzun yıllar devam eder.

Yoshinori Morivaki: Samsun ve Manisa’da kitap fuarlarına katıldım ama burası daha kalabalık ve ilgi çok yoğun. Emek verenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayati İnanç, "Denizli ne yapsa güzel yapar. Fuar göz doldurucu, canlı, kuvvetli bir ilgi var. İçeri girer girmez hissediliyor. Öteden beri Denizli kendine yeten bir şehrimiz. Oralı olmak iftihar vesilesidir. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Bekir Develi, "Biz burayı seviyoruz. Kitap fuarının iyisi kötüsü olmaz. Aileler çocuklarıyla geliyor, kitaba dokunuyorlar. Laf olsun diye değil, gönül verilerek yapılmış bir organizasyon. Hem belediye başkanımızdan hem çorbada tuzu bulunan herkesten rabbim razı olsun" şeklinde konuştu. İlyas Salman, "Denizli Kitap Fuarı’na ilk gelişim. Davet edenlere buradan teşekkür ediyorum. Düşünce ayrımı gözetmeksizin, her fikirden, dünyaya her bakıştan örnekler sunan kitaplar sergileniyor. Bu anlamda özgür bir fuar diyebiliriz" dedi.