Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleşen, Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından oynanan müzikli güldürü tiyatrosu “Memleketin Kısmeti” ve Antalya Devlet Operası ve Balesi tarafından sahnelenen “7 Kocalı Hürmüz” müzikali binlerce Denizlili ile buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam ediyor. Son olarak Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi iki önemli oyuna ev sahipliği yaptı. Seyirci ile buluşan ve Haluk Işık tarafından yazılan, Aziz Nesin’in hayatından kesitlerin anlatıldığı ve Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Memleket’in Kısmeti” adlı müzikli güldürü tiyatrosu Fatma Yıldız Salonu’nda seyirciyle buluştu. Türkiye çağdaşlaşma tarihinin önemli isimlerinden olan Aziz Nesin’in 100. Yılı anısına bir vefa ve minnet borcu niteliğinde sahnelenen oyunda, Nesin’in öykülerinden yapılmış bir uyarlamadan öte, eğer Aziz Nesin bugün hayatta olsa, kendi gözünden memleketin bugünkü durumuna dair düşünceleri ve duyguları izleyici ile paylaşıldı.

7 Kocalı Hürmüz göz doldurdu

22 Aralık Pazar günü ise Sadık Şendil’in yazdığı, Antalya Devlet Operası ve Balesi tarafından sahnelenen “7 Kocalı Hürmüz” müzikali Özay Gönlüm Salonu’nda oynandı. Müzik, dans ve tiyatronun ahenkli birlikteliğiyle bestelenmiş ve kaleme alınmış bir eser olan “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, ataerkil bir dünyada kıvrak zekâsı ve iş bitiriciliği ile birbirinin varlığından haberi bile olmayan altı kocasıyla, kendine açtığı alanda yaşam mücadelesi veren Hürmüz’ün dünyası sanatseverlerle buluştu. İki oyuna da binlerce Denizlili akın ederken sanat dolu bir hafta sonu yaşandı.