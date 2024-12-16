Denizli’de dün gece kuvvetli yağmur yağışının etkili olduğu günün sabahında vatandaşlar güne sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken Denizli’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Denizli’de dün akşam saatlerinde kuvvetli yağmur yağışının etkili olduğu günün sabahında vatandaşlar güne sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan sis kısa sürede kentin tamamını etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüler dikkatli olmaları ve araçlarının farlarını yakmaları konusunda uyarıldı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Denizli’de yağmur yağışının ardından yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Çameli ilçesi Çameli-Fethiye Karayolu Tuzlabeli geçidinde ise kar yağdı. Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırdı.