Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Merkezefendi Gençlik Festivali’nin ikinci gününde vatandaşlar sevilen sanatçı Tanju Güneş ile festivalin tadını çıkarttı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Merkezefendi Gençlik Festivali’nin ikinci gününde vatandaşlar sevilen sanatçı Tanju Güneş ile festivalin tadını çıkarttı.

Kültür ve sanat etkinlikleri Merkezefendi Belediyesi tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Üç gün sürecek olan festivalin ikinci gününde sahne alan, Bir Kişi Arkeolog grubu ve sanatçı Tanju Güneş Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlikte birbirinden güzel şarkıları Merkezefendili vatandaşlara seslendiren Bir Kişi Arkeolog ve Tanju Güneş enerjisi ile seyirciyi coşturdu. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor”

Gençlik Festivali’nin ikinci gününün eğlenceli bir şekilde devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Dört gün boyunca siz değerli halkımızla birlikte yan yana eğlenerek geçireceğimiz festivalimizin ikinci gününü tamamladık. Hep bir ağızdan sanatçıların seslendirdiği şarkıları söylemenin mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. 30 Ağustos’ta saat 20.00’de başlayacak olan fener alayımız ve sonrasında Teoman konseri ile sizlerle beraber olacağız. Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.