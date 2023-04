Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin farklı mahallelerinde düzenlediği geleneksel iftar sofrası Yenişehir Mahallesi’nde kuruldu. Yenişehir Mahallesi’nde başta içme suyu hatlarının baştan aşağıya değişmesinin yanı sıra birçok yeşil alan ve tesis kazandırdıklarını belirten Başkan Zolan, aynı gayretle Denizli’nin tamamında çalıştıklarını vurguladı.

Ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları ile Denizlilileri buluşturmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez gönül sofrasını Yenişehir Mahallesi’nde kurdu. Eşi Berrin Zolan ile birlikte katıldığı mahalle iftarında sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, ramazanlarını kutladı. İftarın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Zolan, “Mahalle iftarlarımız ile hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor, bizlerin davetini kırmadan geldiler, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her gün bir mahalledeyiz ama gidemediğimiz mahalleler var. Onlarda haklarını helal etsinler. Ramazan ayı çok güzel başladı, güzel devam ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma en üst seviyede devam ediyor. Deprem bölgesinde de acı büyük ama yaralar sarılıyor. Her gittiğimde işlerin daha da toparlandığını, afetzede kardeşlerimize en üst seviyede ihtiyaçlarının giderildiğini görüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de orada hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hem Denizli’mizde hem Hatay’da şu anda hizmet ediyoruz. Allah’ım işlerimizi kolay eylesin, afet ve belalardan korusun” dedi.

“Allah’ım nice güzel işleri yapmayı nasip etsin”

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini bu çerçevede de Yenişehir Mahallesi’nde de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Yenişehir Mahallemizde içme suyu hatlarında sorunlar vardı. Hatlarımızı baştan aşağıya değiştirdik. Şu anda çok şükür tertemiz sular evlere ulaşıyor. Birçok yeşil alan, tesisler kazandırdık, Allah’ım nice güzel işleri yapmayı nasip etsin. Sadece Yenişehir’de değil, tüm mahallelerimizde aynı gayretle aynı güzelliğe ulaşmak için çalışıyor, koşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimin ramazanlarını tebrik ediyorum. Allah’ım Kadir Gecemiz ile bayramımıza kavuştursun. Afet ve felaketlerden korusun” dedi. Başkan Zolan, açıklamanın ardından vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.