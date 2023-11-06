Afyonkarahisar’da yapılan 11-12 yaş Bölge Yarışlarında Denizli Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler farkını ortaya koydu. Sporculardan İbrahim Burhan ve Mehmet Sarhanlı yarıştıkları dört ayrı kategoride altın madalya kazandı.

Denizlili yüzücüler sezona hızlı giriş yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyespor çatısı altında geçtiğimiz sezona damga vuran yüzücüler, yeni sezonun ilk resmi yarışmalarında Afyonkarahisarda kulaç attı. 04-05 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 11-12 Yaş Bölge Yarışlarında farklı kategorilerde yarışmalar gerçekleşti.

Denizli’den 28 sporcunun katıldığı Afyon’da ki yarışlarda sporcular en iyi dereceyi alabilmek için kulaç attı. 12 yaş kategrosinde İbrahim Burhan 50m, 100m ve 200m kurbağa ile 400m serbestte altın madalya kazandı. 11 yaş kategorisinde ise Mehmet Sarhanlı 50m, 100m, 200m ve 400m sırtüstü yarışlarında altın madalyanın sahibi oldu. Takım yarışmalarında ise 4*100m Serbest Erkek ve 4*100m Serbest Mix’te altın madalya Denizlili sporcuların oldu.

Yüzmede altyapı çalışmaları ile performans sporcularına verilen emeklere şahit olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, antrenörlerin oluşturdukları program doğrultusunda sporcuların disiplinle çalıştığını, nihayetinde başarılarında beraberinde geldiğini söyledi. İlman, bölge yarışmalarında Denizli’yi temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.