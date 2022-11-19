Kırsalda üretimi artırarak çiftçinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta 50’yi aşkın proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürdü.

Kırsalda üretimi artırarak çiftçinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta 50’yi aşkın proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürdü.

Tohumdan mera ıslah çalışmalarına, tarımsal sulamadan makina ekipman desteğine kadar üreticinin her derdine koşan Büyükşehir, örnek çalışmalarıyla gönüllerde taht kurdu. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla 50’yi aşkın destek projesi hayata geçirdi. 2014 yılında bünyesinde kurduğu Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile pek çok alanda üreticinin ihtiyaç ve talebini yerine getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne dek kent genelinde; 255 bin metre tarımsal sulama borusu desteği verdi. Meralarda hayvanların sulaması için 16 adet rüzgar gülü inşa eden Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 arı sahibine ekipman desteği sağladı. Arıcılara ekipman desteğinin yanında Denizli’de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinin Yahşiler Mahallesi’nde 861 bin 700 metrekare, Çal ilçesinin Akkent Mahallesi’nde ise 692 bin 700 metrekarelik alanda bal ormanı kurma çalışmasında sona geldi.

Büyükşehir biyoteknik mücadelede de öncü

Çiftçilerin korkulu rüyası zararlılara karşı örnek çalışmalara imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılması için kimyasal ilaçlama yerine biyoteknik mücadele destekleri verdi. Meyve bahçeleri, bağ alanları ve zeytinlikler başta olmak üzere çiftçilere 65 ton elma sirkesi, 155 bin adet feromon yayıcı ile binlerce feromon tuzak dağıtan Denizli Büyükşehir Belediyesi bin 100 kg dap gübresi ve 27 bin adet şişe vererek üreticilerin zararlılarla biyoteknik mücadelesine büyük katkı sağladı. Çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğine de büyük önem veren Büyükşehir bu çerçevesinde tohum eleme, silaj paketleme, ceviz soyma, ceviz kurutma, ceviz tasnifleme ve ilaçlama makineleri ile su tankeri, süt soğutma tankı, katı gübre dağıtma römorku ve küçükbaş hayvan yıkama makinesini üreticilerin hizmetine sundu.

Büyükşehir’den üreticiye rekor destekler

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğindeki "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" çerçevesinde üreticilere 380 bin adet ceviz fidanı dağıtan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 2.400 kg yağlık ayçiçeği tohumu Çameli, Beyağaç, Kale, Çivril, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde ise 18.100 kg silajlık mısır tohumu desteği verdi. Hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticinin yüzünü güldüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4 bin çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere 1.525 ton sertifikalı tohum dağıttı. Denizlili çiftçilerin buğday üretimini ve gelirlerini artıracak proje ile atıl arazilerin boş bırakılması önlenecek, gıda üretiminin devamlılığı sağlanacak.

Hayvancılıkla uğraşan üreticiler de unutulmadı

Tarımsal üretimde örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvancılık yapan vatandaşları da unutmadı. Koyun ve keçi üreticiliği yapan üreticilerin sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için 200 aileye toplamda 400 baş damızlık koç ve teke desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvanlarda görülen ölümcül BVD/MD hastalığına karşı başlattığı aşılama projesinde 2 bin 500 büyükbaş hayvanın aşı uygulamasını gerçekleştirdi. Bozkurt, Çardak, Çivril ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 500 dekarda 5 adet mera ıslah çalışmaları için gübre desteği veren Büyükşehir Belediyesi, binlerce süt üreticisini büyük bir dertten kurtaran Süt Analiz Laboratuvarı kurdu. Laboratuvar ile ek desteklemelerden faydalanması kolaylaşan Denizlili süt üreticileri süt analizlerini şehir dışında yaptırmaktan kurtuldu. Bunun yanında çiftçilerin ürün verimini artırarak gübre maliyetlerini düşürmek için hayata geçirilen proje çerçevesinde üreticilerin toprak analizlerinin yapılmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede doludan zarar gören bin 132 üreticinin bağ, elma, kiraz, ceviz ve zeytin alanlarında verim kaybını önlemek için 3 bin kutu bakır preparat desteği verdi.

“Üretim sizden, destek bizden”

Denizlili çiftçilerle sık sık bir araya gelerek dertlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayi ve turizm şehri Denizli’nin aynı zamanda çok önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu vurguladı. Denizli’nin 2014 yılında “Büyükşehir” olmasıyla birlikte kentin dört bir tarafında kırsal kalkınma destekleri vermeye başladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Büyükşehir olmamız bu konuda bize çok büyük bir imkan getirdi. Denizlili üreticilerimize nefes aldıracak ve öncülük yapacak onlarca proje hayata geçirdik. Kırsal kalkınmayı desteklemek için vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin mutlu olması, bizleri de mutlu ediyor. Onlara, ‘Üretim sizden, destek bizden’ diyoruz. Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için” ifadelerini kullandı.