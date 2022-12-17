Pamukkale Belediyesinin desteklediği Denizlili sporcular Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu.

Pamukkale Belediyesinin desteklediği Denizlili sporcular Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti. Bu başarıyla beraber 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde eden ay-yıldızlılar, daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olmuştu. Takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Koreyi de yenerek Türk Golbol tarihinde yeni bir başarıya daha imza attı. Ay-yıldızlı takımın 6 sporcusundan 2’si Denizlili. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de destekleriyle güç verdiği Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan, milli takım tarihinde çok önemli bir başarıyı yazan isimler arasında yer aldı.

“Gururluyuz”

Dünya Golbol Şampiyonasında büyük başarıya imza atan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı ile gururlandıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Türkiye Golbol Kadın Milli Takımımız Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu. Bu büyük başarıya imza atan 6 sporcumuzdan 2’si Denizlili. Pamukkale Belediyesi olarak desteklediğimiz sporcularımız Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan bizleri bir kez daha gururlandırdı. Daha önce de olimpiyat madalyası alarak bizleri mutlu eden bu iki sporcumuz bugün yine ay-yıldızlı bayrağımızın göklere çekilmesinde etkin rol aldılar. Bizleri bu denli gururlandıran bu iki sporcumuzu ve milli takımımızın diğer oyuncuları ile antrenörümüzü canı gönülden tebrik ediyor, bu başarıların daim olmasını diliyorum" dedi.