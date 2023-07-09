Denizli’de faaliyet gösteren triatlon sporcuları, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Triatlon 5. Bölge 1. Etap yarışlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Triatlon 5. Bölge 1. Etap yarışları Antalya’da gerçekleştirildi. Denizli’den katılan Pamukkale Üniversitesi Mensupları Kulübü ve Pamukkale Su Sporları Kulübü sporcuları yarışmada önemli başarılara imza attı. Yarışlarda dereceye giren Denizlili sporcular şu şekilde sıralandı: M3 Kadınlar kategorisinde Selin Erdoğdu birinci olarak altın madalya kazandı. M2 Kadınlar kategorisinde ise Ecrin Su Yakar birinci sırada yer aldı. M1 Kadınlar kategorisinde Derin Alya Kalak ikinci, M1 Erkekler kategorisinde ise İbrahim Kaan Polat ikinci olarak yarışı tamamladı. M3 Erkekler kategorisinde Ege Nikbay dördüncü, M2 Erkekler kategorisinde Yunus Emiralp Kaya da dördüncü sırada yer aldı. M1 Kadınlar kategorisinde Zeynep Buğlem Ertekin ise dördüncü olarak yarışı tamamladı.

Başarılı sporcular Denizli’yi temsil etmekten gurur duyduklarını ve gelecek yarışlarda daha da başarılı olmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.